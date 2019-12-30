İzmit Belediyesi vatandaşları acı günlerinde yalnız bırakmıyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, göreve geldiği ilk günlerde vatandaşlara acı ve zor günlerinde destek olmayı amacıyla taziye ekibi kurdu. Bu doğrultuda vatandaşları acı günlerinde yalnız bırakmayan ekip, kurulduğu günden bu yana 600 cenaze evini ziyaret etti. Taziye ekibi, vatandaşların acılarına ortak olmaya devam ediyor. Mezarlıklar müdürlüğünden aldığı bilgiler dahilinde İzmit sınırları içerisindeki tüm cenaze evlerine taziye ziyaretlerinde bulunuyor.

Vatandaşların her anlamda yanında olmaya çalışan İzmit Belediyesi gittiği taziye ziyaretlerinde lokum ve gül suyu ikramında bulunurken ekip kurulduğu Ağustos ayından itibaren 600 cenaze evini ziyaret ederek vatandaşların zor günlerinde destek oldu. Aynı zamanda İzmit Belediyesi cenaze evlerine akşam yemeği ikramı, masa, sandalye ve gölgelik konularında hizmet vermeye devam ediyor.