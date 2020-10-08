İzmit Belediyesi yağış öncesi teyakkuza geçti

Meteorolojiden gelen şiddetli yağış uyarısı üzerine harekete geçen İzmit Belediyesi ekipleri, yağış sonrası en fazla sıkıntı yaşanan Bulvar bölgesi başta olmak üzere ekipleriyle alarm halinde beklemeye geçti. İzmit Belediyesi ekipleri, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için olası yağmur şiddetini azaltana kadar bölgede hazır bulunacak. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yollarda yaşanacak birikintilere ve tıkanmalara karşı, iş makineleri, su tankeri ve süpürge araçlarıyla müdahale edecek. Ekipler yağmurun trafiği ve günlük hayatı olumsuz etkilememesi için hazır durumda bekliyor.