İzmit Belediyesi yılın çevrecilerine ödüllerini verdi

İzmit Belediyesi'nin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Belediye Meydanı'nda düzenlediği programda çevreye en duyarlı vatandaş ve personellere ödülleri verildi.

İzmit Belediyesi tarafından, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla belediyenin çevre projelerine destek veren en çevreci vatandaş ile personellere ödülleri verildi. 5 kategoride ödüllerin takdim edildiği programda Nuray Dolanbay ve Arzu Kodaman en çok ambalaj atık toplayan çevreci, Birsen Karaoğlu ve Nurdan Çakmak en çok bitkisel atık yağ toplayan çevreci, Sibel Akduman en çok elektronik atık toplayan çevreci, Umut Turan en çok atık pil toplayan çevreci seçildi. Ayrıca İzmit Belediyesinin en çevreci personelleri Pınar Zengin, Büşra Çakar, Rabia Göçmen, Habibe Pektaş, Çiğdem Aral, Selahattin Özder olarak belirlendi. Çevreci vatandaşlara ödülleri İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Ünal Özmural ile Sibel Solakoğlu, Meclis Üyesi Çetin Sarıca ve İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol tarafından takdim edildi.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla programda ilk olarak konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, “Fatma Başkanımız bugün İstanbul'daki toplantı nedeniyle aramızda değil. Bu sene COVID-19 nedeniyle Dünya Çevre Günü'nü belediye önünde daha mütevazı şekilde kutlayarak çevre bilincini arttırmayı hedefliyoruz. Başka bir dünya yok. Dünyada toplanan çöplerin ya da atıkların yaklaşık yüzde 30'unu plastikler oluşturuyor. Türkiye'de 2011 yılında 55 bin ton plastik atık toplanırken bu rakam 2018 yılı itibariyle toplamda 128 milyon euroluk atık toplama noktasına ulaşmış ve bunun yüzde 35'e yakını da yurt dışından ithal edilen atıklardır. Bunların çoğu da geri dönüşümü sağlanmayan ve plastiğe çevrilemeyen atıklar” dedi.

Öte yandan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğünde İzmit Belediyesi, yalnızca bir yılda 4 bin 300 ton ambalaj atığı, 2 bin 400 ton cam atığı, 275 ton tekstil atığı, 18 ton elektronik atığı, 5 ton atık pil, 6 ton bitkisel atık yağ toplayarak ekonomiye geri kazandırdı. Toplamda 96 bin ton yakıt tasarrufu eden İzmit Belediyesi bu sayede 5 bin metre küp toprağı koruyarak 51 bin ağacın kesilmesinin önüne geçti.