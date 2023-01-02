İzmit Belediyesi yüzlerce kent mobilyası üretti

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yıl boyunca bir yandan bakım ve onarım yaparken, bir yandan da atölyelerinde üretim yaptı. Personellerin İzmit'e kazandırdığı kent mobilyaları şehrin birçok yerinde kullanıldı. Marangoz atölyesinde 50 farklı çeşit olmak üzere bin kent mobilyası üretildi. Bank, piknik masası, kamelya, ahşap saksı, sehpa, salıncak, veranda, oturma alanı, fotoğraf çekilme alanı, hobit evi gibi kent mobilyaları vatandaşların kullanımına sunuldu.

Aynı zamanda atölyelerde, 60 farklı çeşit olmak üzere 900 malzeme yapıldı. Bank ayakları, piknik masası ayakları, kapı, elektrik pano kutusu, tabela, park tabelası ayağı, basketbol potası, sundurma, şadırvan, kafes tel direği, çeşme altı ızgarası, sahne altı platform, çiçek askılık, korkuluk gibi malzemeler üretildi.