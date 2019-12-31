İzmit Belediyesi'ndan kar mesaisi

İzmit'te hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Çubuklu Bala, Çubuklu Osmaniye, Orhaniye, Mecidiye ve Akmeşe Mahallesi'nde yoğun kar yağışı etkili oldu. Etkili olan kar yağışının ardından İzmit Belediyesi karla mücadele ekipleri kar küreme ve yolların açılması için çalışmalara başlattı. Vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için yoğun mesai harcayan ekipler, İzmit halkının güven içinde ulaşım olanaklarından faydalanabilmeleri adına 24 saat boyunca hazır bir şekilde bekliyor.