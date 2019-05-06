İzmit Belediyesi'nde çevre eğitimleri sürüyor

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilkokullarda verilen çevre ve geri dönüşüm eğitimleri devam ediyor. Solaklar İlkokulu, Bayraktar İlkokulu, Topçular İlkokulu, 30 Ağustos İlkokulu, Hakkaniye İlkokulu ve Çubuklu Osmaniye İlkokulu'nda toplam 272 öğrenciye de proje kapsamında çevre eğitimi verildi. Afiş, broşür gibi dokümanlarla desteklenen eğitimlerde geri dönüşümün önemi anlatıldı.

Yetkililer, eğitimlerin oldukça yararlı geçtiğini söylediler.