İzmit Belediyesi'nde çocuklara terapi hizmeti

Filial terapi, aile terapisi ve oyun terapisi ile İzmit'te 3-12 yaş arasındaki hem normal gelişim gösteren hem de duygusal, davranışsal ve gelişimsel güçlükleri olan çocuklar ile ailenin yaşadığı problemler çözüme kavuşturulacak. Filial terapi ile anne babalara oyun yoluyla çocukla ilişkiyi güçlendirmeyi öğretmek, oyun terapi ile de çocukların duygularını ve yaşadıkları sorunları dışa vurma fırsatı verip, bunlarla yüzleşmesini ve çözüm yolları bularak baş etmesini sağlamak için düzenli seanslarla anne ya da baba çocukla oynarken gözlemlenecek, ön eğitimden sonraki eğitimlerde oyun seanslarının analizi yapılacak.

Psikolog Seyhan Türkmen Yalım tarafından uygulanacak yöntem için Aile Rehberlik Merkezi'nde oyun odası oluşturuldu ve ailelerle görüşmelere başlandı. Cephanelik bölgesindeki Kadın Sosyal Yaşam Merkezi içinde bulunan Aile Rehberlik Merkezi'nde randevulu olarak ailelerle görüşmeler yapıldığını söyleyen yetkililer, “Ücretsiz olarak hizmetlerimizden yararlanmak isteyenler iletişim numaramızdan bilgi alabilirler” dedi.