İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit Belediyesinde HES kodu dönemi

Korona virüsle mücadele kapsamında önlemleri artıran İzmit Belediyesi, HES Kodu Sorgulama sistemine geçti.


Korona virüsle mücadele kapsamında hizmet binasında önlemleri artıran İzmit Belediyesi, HES Kodu Sorgulama sistemine geçti. Kısa bir süre önce belediye girişine yerleştirilen yeni ateş ölçer sayesinde ateşleri ölçülerek binaya girişlerine izin verilen vatandaşlar ve çalışanlar, görevlilere HES Kodu'nu okutacak ve risk durumları kontrol ettirecek. Çalışma hakkında bilgi veren İzmit Belediye Başkanı Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, “Çalışanlarımız ve vatandaşlarımızın sağlığını düşünmek zorundayız. Hem kendi sağlığımız hem de yakınlarımızın sağılığı için lütfen maske ve sosyal mesafe kurallarına uyalım” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.