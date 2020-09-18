İzmit Belediyesinde HES kodu dönemi

Korona virüsle mücadele kapsamında hizmet binasında önlemleri artıran İzmit Belediyesi, HES Kodu Sorgulama sistemine geçti. Kısa bir süre önce belediye girişine yerleştirilen yeni ateş ölçer sayesinde ateşleri ölçülerek binaya girişlerine izin verilen vatandaşlar ve çalışanlar, görevlilere HES Kodu'nu okutacak ve risk durumları kontrol ettirecek. Çalışma hakkında bilgi veren İzmit Belediye Başkanı Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, “Çalışanlarımız ve vatandaşlarımızın sağlığını düşünmek zorundayız. Hem kendi sağlığımız hem de yakınlarımızın sağılığı için lütfen maske ve sosyal mesafe kurallarına uyalım” dedi.