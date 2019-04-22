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İzmit Belediyesi'nde ilk encümen

İzmit Belediyesi yeni dönem ilk encümen toplantısı yapıldı.


Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığındaki encümende meclis üyelerinden Fikret Hocaoğlu (AK Parti), Mehmet Çetin (AK Parti) ile Muharrem Tutuş (AK Parti), bürokratlardan ise Mali Hizmetler Müdürü Seyhan Özcan, İmar ve Şehircilik Müdürü Reyhan Erbayrak , Etüt Proje Müdürü Nilgün Sağıroğlu yer alıyor.


Gündemsiz toplanan encümende Başkan Hürriyet ve encümen üyeleri tarafından Fikret Hocaoğlu'na sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. İzmit Belediye Encümen toplantılarının her Çarşamba günü saat 11.00 de yapılması kararlaştırıldı.

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