İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit Belediyesi'nde pazar yerlerinin devri görüşüldü

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısında ilçe genelinde bulunan Pazar yerlerinin devirleri görüşüldü.


İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı, Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler'in başkanlığında makam toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıda Zabıta Müdürlüğü'ne ait 7 madde görüşülerek karara bağlandı. Zabıta Müdürlüğü'nün dosyasında pazar yerlerinin devrine ait 7 madde görüşülerek karara bağlandı. Buna göre borçları tamamen ödenmiş olan Doğu Kışla Kapalı Perşembe Pazarı, Doğu Kışla Kapalı Cumartesi Pazarı, Kozluk Pazarı, Yenişehir Kapalı Pazarı, Kuruçeşme Kapalı Pazarı ve Yenidoğan Pazarında bulunan pazar yerlerinin devri görüşülerek yeni sahiplerine verilmesine karar verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.