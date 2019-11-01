İzmit Belediyesi'nde personele afet eğitimi verildi

Kocaeli AFAD ve İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye AFET müdahale planı (TAMP) esaslarına göre hazırlanan ve ilçe belediyelerinin destek çözüm ortağı olduğu yerel düzey hizmet grubu ve operasyon planlarındaki görev ve sorumlulukları hakkında İl AFAD Müdürü Salim Tekoğul tarafından bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Acil durum eylem planına göre afet öncesinde alınacak önlemler ve sonrasında yapılacakların anlatıldığı eğitim sonrasında AFAD ile protokol imzalanarak İzmit Belediyesi'nin 30 kişilik gönüllü kurtarma ekibi kuruldu. Programda ayrıca kat tahliye planlarında görevli olan 67 kat sorumlusuna Kocaeli İl Afet Müdürlüğü tarafından eğitim verildi.

Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de katıldığı toplantıda ayrıca AFAD Kocaeli il teşkilat yapısı ve İzmit Belediyesi'nin olası bir afette çözüm ortaklarıyla beraber neler yapabileceğiyle ilgili bilgi verildi. Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut'unda aralarında olduğu 67 belediye personeli katılım sağladı. AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul tarafından verilen eğitimin ardından acil durum kaçış planında kat tahliye planlarında görevli olan kat sorumlularına Kocaeli İl Afet Müdürlüğü tarafından eğitim verildi.

Ayrıca İZBAK (İzmit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi) ile Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile protokol imzalanarak 30 kişilik gönüllü kurtarma ekibi kuruldu. İzmit Belediyesi personellerinden oluşan 30 kişilik ekip, Türkiye afet müdahale planı ile Türkiye'de yaşanabilecek her tür afet ve acil durumlarda görev alacak. Eğitimi başından sonuna kadar büyük dikkatle takip eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen büyük depremde personelimizde panik gözlemledim. Asansör ve merdivenlere koşanları gördüm. Çalışma arkadaşlarımızın hazırlıklı olması, böyle bir afette can kayıplarının yaşanmaması için eğitim alınması gerektiğine karar verdik. Bu eğitim neticesinde de hem kendimiz hem çalıştığımız kuruma hem de çevremizdeki insanlara yardımcı olabilmek için bu eğitimlerimizi başlattık. AFAD ile yürüttüğümüz bu eğitimlerimize periyodik olarak devam edeceğiz” dedi.