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İzmit Belediyesinde yeni atamalar

İzmit Belediyesi’nde başkan yardımcılığı ve Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne yeni atamalar gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi'nde başkan yardımcılığı ve Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne yeni atamalar gerçekleştirildi.


İzmit Belediyesi'nde yeni atamalar yapıldı. İzmit Belediyesi'nde 24 yıldan beri çalışan, 20 yıldır Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapan Seyhan Özcan İzmit Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı olarak, İmar Müdürlüğü'nde şehir plancısı olarak görev yapan ve hizmet süresi 15 yılı aşan Sinan Karadeniz ise Emlak İstimlak Müdürü olarak atandı.

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