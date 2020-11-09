İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit Belediyesinden 10 Kasım'a özel Atatürk fotoğrafları sergisi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün ebediyete uğurlanmasının 82’inci yılında İzmit Belediyesi salı, cuma günleri arası Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde gerçekleştireceği Atatürk fotoğraflarından oluşan sergi ile Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle anıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün ebediyete uğurlanmasının 82'inci yılında İzmit Belediyesi salı, cuma günleri arası Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi'nde gerçekleştireceği Atatürk fotoğraflarından oluşan sergi ile Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyor.


İzmit Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Türk ulusunu gerçekleştirdiği devrimlerle çağdaş medeniyetler seviyesine eriştiren, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün ebediyete uğurlanışının 82'inci yılında, salı, cuma günleri arası Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi'nde gerçekleştireceği Atatürk fotoğraflarından oluşan sergi ile Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyor. Atatürk'ün hayatını ve milli mücadeleyi fotoğraflarla anlatan sergi büyük mücadelenin öyküsünü bir kez daha gözler önüne serecek.


İzmit Belediye tarafından geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Atatürk Evi de Salı günü ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. İzmit Belediyesi yetkilileri, çağdaş ve demokrat Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, başkomutan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün vefatının 82. yıl dönümünde gerçekleştirilecek anma programlarında, Covid-19 sebebiyle tüm İzmitlilerin sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.