İzmit Belediyesi'nden ağaç budama çalışması

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu Fethiye Caddesi'nde ağaç budama çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Fethiye Caddesi'nde ağaç budama çalışması gerçekleştiren ekipler, caddeyi daha güvenli hale getirdi. Bitkilerin gelişimi amacıyla yılın belli dönemlerinde programlı olarak yapılan ağaç budama çalışmalarıyla, ağaçlar daha sağlıklı hale getirilip, kurumuş ve zarar görmüş dallar temizlendi. Ağaçların daha iyi bir görünüme kavuşması ve peyzaj değerinin artması için çalışmalarını sürdüren ekipler, kent genelinde çalışmaların devam ediyor.