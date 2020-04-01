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İzmit Belediyesi'nden aile hekimi ve taksicilere ekonomik destek

İzmit Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında aile sağlık merkezleri ve taksi durakları için kira ücreti almayacağını açıkladı.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyeye ait yerlerde iş yeri olan esnafların ardından, aile salığı merkezlerinden de 3 ay boyunca kira alınmayacağını duyurdu. Sağlık çalışanlarına malzeme ve gıda desteği veren Başkan Hürriyet, belediyeye ait olan yerlerde kirada olan aile sağlığı merkezlerinden kira alınmayacağını açıkladı.


Alınan önlemler kapsamından taksi duraklarından da kira ücreti alınmayacağı açıklandı.

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