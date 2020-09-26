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İzmit Belediyesinden Alikahya'da 8 sokakta birden asfalt mesaisi

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Alikahya Fatih Mahallesi’nde başta Çeliksoy, Sancar ve Dumanlı Sokak olmak üzere toplam 8 sokakta birden komple asfalt çalışmasında ilk asfalt dökümü yapıldı.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Alikahya Fatih Mahallesi'nde başta Çeliksoy, Sancar ve Dumanlı Sokak olmak üzere toplam 8 sokakta birden komple asfalt çalışmasında ilk asfalt dökümü yapıldı.


İzmit Belediyesi kent genelinde ki yoğun asfalt mesaisine bir yenisini daha ekledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri oldukça yıpranan ve yıllardır bakımı yapılmayan Alikahya Fatih Mahallesi'nde birbirleriyle bağlantısı bulunan 8 sokakta birden asfalt çalışmasına başladı. Ön hazırlığı tamamlanan sokaklarda ilk asfalt dökümü gerçekleştirildi.1 haftada tamamlanmasını beklenen çalışmaların sonucunda Çeliksoy Sokak, Sancar Sokak, Dumanlı Sokak başta olmak üzere Cem Sultan Sokak, Subaşı Sokak, Canlı Sokak, Gölhisar Sokak ve Akdere Sokak ile birlikte toplam 8 sokağın çehresi değişecek. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği sokaklarda 2 bin 540 metre uzunluğunda yaklaşık 4 bin ton asfalt kullanılacak.

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