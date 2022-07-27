İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmit Belediyesi'nden Alikahya'da tırpan mesaisi

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Akarca Mahallesi’nde gerçekleştirdiği tırpan çalışmasıyla bölgeyi temizledi.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Akarca Mahallesi'nde gerçekleştirdiği tırpan çalışmasıyla bölgeyi temizledi.


İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz ayının başından itibaren hız verdiği tırpan çalışmalarına kent genelinde devam ediyor. Vatandaşların daha sağlıklı alanlarda vakit geçirmesi adına titizlikle çalışan ekipler son olarak Alikahya Akarca Mahallesi'nde yol kenarları, yeşil alan ve parklarda tırpan çalışması gerçekleştirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.