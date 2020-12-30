İzmit Belediyesinden, amatör spor kulüplerine 10'ar bin TL'lik destek

İzmit'te faaliyet gösteren futbol ve diğer branşlardaki amatör spor kulüpleri, İzmit Belediyesi tarafından yapılan 10'ar bin TL'lik malzeme yardımı kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i ziyaret ederek, teşekkürlerini sundu. Başkan Hürriyet, verilen malzeme desteğinin seneye de devam edeceğini söyledi.

Tüm spor kulüplerini önemsediklerini belirten Başkan Hürriyet, "Göreve geldiğimizde spor kulüplerine olan vaatlerimiz vardı. Özellikle malzeme desteği konusu üzerinde çok durduk. Pandemi dolayısıyla geciken malzeme desteğimizi kulüpleri de düşünerek hızlandırdık ve desteklerimizi yaptık. Malzeme desteğimizin seneye de devam edeceğini sizlerle paylaşmak isterim. Yetkilerimiz ve imkanlarımız el verdiği sürece her türlü desteğe hazırız. Beraberce bir sorunu bile halledebiliyor, bir yaraya merhem olabiliyorsak ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

"Bu kentin çocuklarını çok önemsiyorum"

Pandeminin ardından, çocuklar için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Hürriyet, "Altyapıya ben de çok önem veriyorum. Bu kentin çocuklarını çok önemsiyorum. Kocaeli sporcu fabrikası gibiydi. Kocaeli'yi tekrar o günlere döndürmek için çabalıyoruz. Bu konuda yaptığınız işler, amatör spora verdiğiniz destek çok güzel" dedi.

Hürriyet, Sarısu Gençlik Kampı'nın birçok imkan barındığını ifade ederek, "Sarısu Gençlik Kampı'nın da kulüplerce kullanılmasını istiyoruz. Tadilat ve yenileme aşamasının ardından Sarısu Gençlik Kampımız çok güzel bir tesis haline geldi. Pandemi dönemi bittikten sonra kampımızın kapıları tüm kulüplere sonuna kadar açık olacak" şeklinde konuştu.

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın ise desteklerinden dolayı Başkan Hürriyet'te teşekkürlerini sundu.