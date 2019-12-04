İzmit Belediyesi'nden Ambarcı Mahallesi'ne muhtarlık ofisi

İzmit Belediyesi tarafından Ambarcı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan muhtarlık ofisi 7 Aralık'a hizmete başlayacak.

İzmit sınırları içerisinde bulunan ve muhtarlık binası olmadığı için hem muhtarın hem vatandaşın mağdur olduğu Ambarcı Mahallesi'ne muhtarlık ofisi yapıldı. İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü gözetiminde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ambarcı Köyü'nde bulunan park alanı içerisinde, toplam 21 metre kare kullanım alanı olan ve içerisinde mutfak ve tuvalet bulunan muhtarlık hizmet ofisi yapıldı. Yapılan yapının cephesi köy dokusuna ve doğallığına uygun olması adına özel üretim ahşap ile kaplandı. Muhtarlık hizmet ofisinin de içerisinde bulunduğu Tepebaşı Parkı'nda İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından genel bakım çalışmaları da yapıldı. Parkın içine konulan muhtarlık binasının çevresi düzenlenirken, önüne sundurma yapıldı. Oyun alanı zeminine ilave kum serildi ve bozulan sert zeminler onarıldı. Ekipler tarafından ayrıca yeşil alanlar çapalandı, tesviye edildi, çim tohumları atıldı ve son olarak kent mobilyaları boyandı.

İzmit Belediyesi tarafından Ambarcı köy muhtarının ve köy halkının mağduriyetini gidermek ve işlemleri daha kolay ve hızlı yapabilmeleri için yapılan yeni muhtarlık ofisinin açılışı 7 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek.