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İzmit Belediyesinden arıcılık eğitimi

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü üreticiye “Temel Arı Yetiştiriciliği” konulu eğitim verecek.


İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü çiftçileri bilinçlendirme amacıyla tarım ve hayvancılık konularında çeşitli eğitimler vermeye devam ediyor. İzmit Belediyesinin eğitim programı kapsamında İzmit Halk Eğitim Merkezi ile ortak olarak “Temel Arı Yetiştiriciliği” konulu eğitim verilecek.


pazartesi günü saat 18.00'da İzmit Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleşecek eğitimi Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Ziraat Mühendisi Mustafa Erdoğan verecek. Eğitim 72 saat olup haftada 3 gün pazartesi, salı, perşembe olmak üzere 18.00-21.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Üreticiler başvuralarını cuma günü saat 15.00'a kadar Belsa Plaza B Blok 7. Kat İZMEK ofisinden yapabilecek. Başvurular için üreticilerin kimlik fotokopisi ile diploma ya da ehliyet fotokopisi ile gelmeleri yeterli olacak.

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