İzmit Belediyesi'nden arıcılık kursu

Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlenecek kursa kayıtlar 19-25 Aralık tarihleri arasında yapılacak. İzmit'te bir alışvereriş merkezinde düzenlenecek kursa katılmak için nüfus cüzdan fotokopisi, diploma veya ehliyet fotokopisi ile başvurulması yeterli olacak. Arıcılık kursuyla ilgili detaylı bilginin iletişim numarasından alınabileceğini söyleyen yetkililer, “ 80 saatlik kursta bal arısı ırkları, koloni bireyleri ve düzeni, mevsimsel bakım ve kışlatma, bal üretimi, arı ürünleri üretimi, ana arı yetiştiriciliği, ballı bitkiler ve gezginci arıcılık ile arı sağlığı konuları anlatılacak. Belediyemizce şimdiye kadar 6 kez arıcılık kursu düzenlenmiş, kurslardan 223 kişi yararlanmıştır” dediler.