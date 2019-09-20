İzmit Belediyesi'nden asfalt seferberliği

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırları içerisinde asfalt ihtiyacı olan mahalle ve sokaklara anında müdahale ederek gerekli çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında Hatipköy Mahallesi'nde Levni Caddesi Kahveler, Goncalar ve Hafız İbrahim Sokak'ta 640 ton komple asfalt çalışması tamamlandı. Ayrıca Akpınar Mahallesi Ormanköy Küme Evleri bölgesinde 473 ton asfalt ile yol komple asfalt çalışması yapıldı.

Diğer yandan yama asfalt işlemleri de gerçekleştiriliyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yenimahalle Mahallesi Ulusoy Sokak'ta 90 ton asfalt ile yama çalışması tamamlandı. Son olarak Serdar Mahallesi Anadolu Caddesi'nde 138 ton asfalt ile yama işlemi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.