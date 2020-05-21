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İzmit Belediyesi'nden bayram öncesi dezenfekte seferberliği

İzmit Belediyesi korona virüse karşı tedbirleri elden bırakmayarak sokak sokak dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.


İzmit Belediyesi korona virüsle mücadelesini sürdürüyor. Merkez ve köylerde programlı olarak tüm sokak ve caddeleri hassasiyetle dezenfekte ederek bayrama hazırlayan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Mehmet Ali Paşa, Arızlı, Yenişehir, Cedit, Yeşilova mahallelerinde yol yıkama ve dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.


Korona virüse karşı büyük bir efor sarf ederek sokak ve mahalleleri dezenfekte eden İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokakları temizleyerek yaparak Ramazan Bayramına hazır hale getirdi. Kent genelinde dezenfekte işlemlerine programlı olarak devam edileceğini belirten yetkililer, zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarı çıkmayarak evde kalmaları gerektiğini ifade etti.

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