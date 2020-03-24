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İzmit Belediyesi'nden Bekirdere ve Yenişehir'deki parklarda dezenfekte çalışması

İzmit Belediyesi korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında, Bekirdere ve Yenişehir Mahallesi’nde bulunan parkları tek tek dezenfekte etti.

İzmit Belediyesi korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında, Bekirdere ve Yenişehir Mahallesi'nde bulunan parkları tek tek dezenfekte etti.


Korona virüsle mücadele kapsamında gece gündüz cadde ve sokoklarda dezenfekte çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, Bekirdere ve Yenişehir Mahallesi'nde yer alan parklardaki çocuk oyun grupları, banklar ve kamelyaları en ince detaylarına kadar temizleyip, hijyenik hale getirdi. Çalışmalar kapsamında tüm parklar köpüklü suyla yıkanarak, vatandaşlar için güvenli hale getirildi.


Bekirdere Mahallesi'nde gerçekleşen dezenfekte çalışmaları kapsamında Gençlik Parkı, Şehit İskender Ercan Parkı, Sefa Uztürk Parkı ile Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Parkı, Şehit Mustafa Türk Parkı, Fahri Akbaş Parkı, Kanal Boyu Parkı, Fatih Parkı, Fatih Caddesi Parkı, Yenişehir Spor Tesisleri, Asil Kent Sitesi çocuk oyun alanı ve Yenişehir Mahalle Meydanı İzmit Belediyesi ekipleri tarafından detaylı bir şekilde dezenfekte edildi.


Öte yandan, İzmit Belediyesi, ortak kullanım alanı olan camilerde programlı olarak dezenfekte çalışması yapıyor. Ekipler son olarak Bekirpaşa Elmalık Camii, Gölkent Camii, Şirinevler Camii, Alikahya Fatih Camii, Çınarlı Camii, Yenidoğan Camii ve Karaağaç Camii'ni dezenfekte etti.

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