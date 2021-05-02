İzmit Belediyesinden çocuklara kitap hediyesi

İzmit Belediyesi, Atatürk'ün yakın tarihe ışık tutan büyük eseri "Nutuk" ve Rus yazar Grigory Petrov'un kaleme aldığı "Beyaz Zambaklar Ülkesinde" adlı kitabı çocuklarla buluşturuyor.

İzmit Belediyesi, organizasyonlarında Nutuk ve Beyaz Zambaklar Ülkesinde isimli baş ucu kitapları hediye ediyor. İsteyen okullara ve çocuklara da ücretsiz olarak iki önemli eseri gönderen İzmit Belediyesi, şehir dışından gelen talepleri de geri çevirmiyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın tarihe ışık tutan, 1919'dan 1927'ye kadar kendisinin ve silah arkadaşlarının milli mücadelede faaliyetlerini anlattığı konuşmasından oluşan Nutuk'u her vatandaşın mutlaka okumasını isteyen İzmit Belediyesi, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün, uzun yıllar farklı ülkelerin egemenliğinde yaşamış bir toplumun kendi ayakları üzerinde kalkınmasını konu edindiği için değer verdiği ve Türkçe'ye çevirterek milli eğitim müfredatına koydurduğu Rus yazar Grigory Petrov'un kaleme aldığı Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabını da isteyen herkese ulaştırıyor.