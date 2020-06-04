İzmit Belediyesi'nden dolandırıcılara karşı uyarı

İzmit Belediyesi, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin ismi kullanılarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı. Yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların bu tarz durumlarda polis ekiplerine başvurmaları gerektiği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Dolandırıcıların yeni yöntemi haline gelen belediyemizin, belediye başkan yardımcılarımızın ve birim müdürlerimizin ismi kullanılarak kişi, kurum ve kuruluşlardan yalan beyanla yardım istenmesi olayı ile ne yazık ki sıkça karşılaşmaktayız. Belediyemiz tarafından belediye başkanı, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri adına herhangi bir sebeple para talep edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu tip bir dolandırıcılık olayı ile karşı karşıya kaldığında en yakın emniyet birimine başvurması ya da polis ihbar hatlarını araması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.