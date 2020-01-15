İzmit Belediyesi'nden engellilere özel piknik masası

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri belediyenin öz kaynaklarıyla ve geri dönüşüm malzemelerinden yararlanarak engelli vatandaşların yararlanabileceği piknik masası üretti. İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde üretimi gerçekleştirilen piknik masaları parklarda ve mesire alanlarında yerlerini alacak.

Birlikte hareket edilince engelleri ortadan kaldırmanın mümkün olduğu düşüncesiyle hareket eden İzmit Belediyesi engelli vatandaşlarının konforlu bir şekilde aileleriyle güzel vakitler geçirmesi adına tasarlayıp ürettiği piknik masaları parklarda ve mesire alanlarında vatandaşların hizmetine sunulacak.