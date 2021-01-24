İzmit Belediyesinden esprili pişmaniye göndermesi

İzmit Belediyesi, TRT Belgesel'in Malatya'da pişmaniye yapımıyla ilgili sosyal medya paylaşımına esprili bir gönderme yaptı.

TRT Belgesel, başkenti İzmit olan pişmaniyeyle ilgili sosyal medyadan hesabından, "Malatya'da, geleneksel yöntemlerle 'pişmaniye' hazırlanıyor. Temel olarak şerbetin macun kıvamına getirilmesi ve şeker halkasının koparılmadan kavrulmuş unun içinde bükülmesiyle yapılan lezzet, soğuk kış gecelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor" yazılı bir paylaşım yaptı. İzmit Belediyesi de yaptığı esprili gönderme ile pişmaniyenin ana vatanının İzmit olduğunu hatırlattı. Kemal Sunal'ın 'Sahte Kabadayı' filminde İzmit'te çekilen pişmaniye sahnesindeki görüntülerle TRT'ye mesaj gönderen İzmit Belediyesi, "Pişmaniye kırmızı çizgimizdir, başkenti de İzmit'tir. Malatya'da kayısı yiyebilir, pandemi bittiğinde de İzmit Belediyesi 12. Pişmaniye Festivaline gelebilirsiniz" ifadelerini kullandı.