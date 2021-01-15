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İzmit Belediyesi'nden gece boyunca kar ve buzlanmaya karşı mücadele

Kocaeli’de beklenen kar yağışı ile İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gece boyunca kar ve buzlanmaya karşı cadde ve sokaklarda çalıştı.

Kocaeli'de beklenen kar yağışı ile İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gece boyunca kar ve buzlanmaya karşı cadde ve sokaklarda çalıştı.


Meteorolojiden gelen kar yağışı ve buzlanma uyarısı sonrası teyakkuza geçerek bütün hazırlıklarını tamamlayan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri önceki gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte yollarda çalışmalarına başladı. Kar yağışının az seviyede olmasına rağmen İzmit Belediyesi ekipleri özellikle buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. Gece boyunca cadde ve sokaklarda buzlama çalışmaları devam etti.

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