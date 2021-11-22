İzmit Belediyesinden gençlere İngilizce konuşma atölyesi

İzmit Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Eurodesk Temas Noktası, İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğiyle İngilizce konuşma atölyesi programı yapıldı. Speaking Cafe'de gerçekleştirilen programa 30 yerli ve yabancı genç katıldı. İngilizceyi günlük hayatında pratik olarak uygulayamayan gençlere yönelik düzenlenen atölyede, gerek pratik eksikliği, gerekse uygun ortamın bulunmaması yüzünden İngilizce konuşmakta zorlanan gençler pratik yapma fırsatı yakaladı. Etkinlik, farklı konuşma aktiviteleriyle gençlerin İngilizce konuşarak sosyalleşmesine katkıda bulundu.