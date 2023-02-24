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İzmit Belediyesi'nden gençlere yeni basketbol sahası

İzmit Belediyesi, Kocatepe Mahallesi Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç Parkı’nda inşa ettiği basketbol sahasını tamamlayarak, hizmete sundu.

İzmit Belediyesi, Kocatepe Mahallesi Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç Parkı'nda inşa ettiği basketbol sahasını tamamlayarak, hizmete sundu.


İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kocatepe Mahallesi Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç Parkı'nda başlattığı basketbol sahası yapım çalışmalarını tamamladı. 385 metrekare alana yeni basketbol sahası inşa eden ekipler, tel örgü ve zemin boyama işlemlerini de tamamladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni basketbol sahası, çocukların ve gençlerin kullanımına sunuldu.

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