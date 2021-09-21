İzmit Belediyesinden geri dönüşüme bilgisayar desteği

İzmit Belediyesi çocuklara çevre bilinci aşılamak adına okullarda geri dönüşüm projeleri yapmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz, 28 Haziran İlkokulu 2-B sınıfı öğrencilerine geri dönüşüm projesine verdikleri katkılardan dolayı bilgisayar hediye etti. Öğrenciler ve okul yöneticileri İzmit Belediyesine hediye bilgisayardan ötürü teşekkürlerini iletti.

İzmit Belediyesi Çevre ve Koruma Müdürü Havva Açıkgöz programda yaptığı konuşmada, “Başkanımızın eğitime verdiği önemi elimizden geldiğince yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize her türlü malzeme ve ekipman desteği vermek istiyoruz. Bunu yaparken çocuklarımızın geri dönüşüm alışkanlığı kazanması için topladıkları atıklara karşılık olarak bilgisayar teslim ettik. Bu çalışmamız tüm okullarımızda devam edecek” dedi.