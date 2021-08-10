İzmit Belediyesinden helikopter havuzuna su desteği

İzmit Belediyesi, 17 kişilik arama kurtarma ekibini, 2 adet su tankeri ve hayvan ambulansı patibüs ile birlikte yangın bölgelerine gönderdi. Yaklaşık 10 gündür orman yangınlarıyla mücadele veren ekiplere ve vatandaşlara destek olmak amacıyla bölgede canla başla çalışan İzmit Belediyesinin donanımlı personelleri su tankeri ile su desteği sağlıyor. İzmit Belediyesi arama kurtarma ekibi su tankerleri ile Muğla'nın Köyceğiz İlçesi Otmanlar Köyü'nde bir yandan görev esnasında orman araçlarına su basma işlemi yaparken bir yandan da helikopter havuzuna su desteği sağlıyor.

Ekipler, havuzdan su alarak yangının devam ettiği bölgelere havadan müdahale eden helikopterlerin çalışmalarını kolaylaştırıyor.