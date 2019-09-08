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İzmit Belediyesi'nden ilaçlama mesaisi

İzmit Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan gelen talepler neticesinde iş yerlerinde ilaçlama çalışması yapıyor.


İzmit Belediyesi gelen taleplere ve şikayetlere anında müdahale etmeye devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Sağlık Birimi ekipleri vatandaşlardan ve kurumlardan gelen talep doğrultusunda ilaçlama işlemi gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi Sağlık Birimi ekipleri gelen talepler üzerine Tüysüzler Mahallesi İZMEK, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şubesi ve İzmit Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nde böcek, haşereler ve farelere karşı ilaçlama işlemi gerçekleştirdi.


Belediye yetkilileri yaz aylarında daha fazla üreyen böcek ve haşereler için ilaçlama çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

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