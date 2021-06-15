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İzmit Belediyesi'nden Jandarma'ya kutlama

İzmit Belediyesi yönetim kadrosu, ilçe jandarma komutanlarını ziyaret ederek Jandarma Teşkilatı’nın 182.

İzmit Belediyesi yönetim kadrosu, ilçe jandarma komutanlarını ziyaret ederek Jandarma Teşkilatı'nın 182.kuruluş yıl dönümünü kutladı.


İzmit Belediyesi, Jandarma Teşkilatı'nın 182.kuruluş yıl dönümünü unutmadı. İzmit Belediyesi üst yönetim kadrosu, İl Jandarma Komutanlığı ve ilçelerdeki jandarma komutanlıklarına giderek tebrik etti. Jandarma mensupları da kendilerini unutulmadıkları için belediye ekiplerine teşekkür etti.

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