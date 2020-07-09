İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit Belediyesi'nden Kabaoğlu'na 150 ton asfalt

İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi Ali Örden Caddesi’nde 150 ton asfalt sererek yolu yeniledi.

İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi Ali Örden Caddesi'nde 150 ton asfalt sererek yolu yeniledi.


Üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını Kabaoğlu Mahallesi Ali Örden Caddesi'nde sürdürüyor. Ekipler, çalışmalar kapsamında caddenin kullanıma bağlı olarak deforme olan 150 metre uzunluğundaki kısmı iş makineleriyle düzelttikten sonra yolu sıcak asfaltla kapladı. Ekipler yaptıkları hummalı çalışmayla Ali Örden Caddesi'nin asfalt ihtiyacını kısa sürede tamamladı. Özellikle araç ulaşımında sorun yaratabilecek olan çukur ve tümsekleri de düzelten ekipler, 150 ton sıcak asfalt kullanarak yolu vatandaşların kullanımına sundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.