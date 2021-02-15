İzmit Belediyesinden kar mesaisi

Kocaeli'nde meydana gelen yoğun kar yağışına karşı hazırlıklarını hafta içinden başlatan İzmit Belediyesi, önceden hazır tuttuğu ekiplerle kar yağışına müdahale etti. Köylerde Orhaniye, Mecidiye, Kuloğlu, Gülbahçekadriye, Arpalık İhsaniye, Çubuklu Osmaniye, Kısalar, Gökçeören-Çeribaşı, Nebihocalar, Balören, Şahinler, Böğürgen ve Fethiye başta olmak üzere ekipleri harekete geçiren İzmit Belediyesi, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Kent merkezinde özellikle yüksek kesimlerdeki çalışmalarını tamamlayan ekipler, gece boyunca kar yağışına karşı kar küreme ve tuzlama işlemlerini sürdürecek.