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İzmit Belediyesinden kar ve buz temizleme mesaisi

İzmit’te 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrasında İzmit Belediyesi ekipleri, biriken kar ve buz parçalarını temizleme çalışmalarına devam ediyor.

İzmit'te 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrasında İzmit Belediyesi ekipleri, biriken kar ve buz parçalarını temizleme çalışmalarına devam ediyor.


İzmit'te etkili olan kar yağışı sonrasında İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentte yol açma, tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kentin yüksek kesimlerinde yağış sonrası biriken kar ve buz parçalarını temizleme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler vatandaşların olumsuzluk yaşamaması adına var gücüyle çalışmalarına devam ederken çalışmaların devam edeceği belirtildi.

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