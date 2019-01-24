İzmit Belediyesi'nden Kayseri Develi'ye Çanakkale parkı

İzmit Belediyesi kardeş ilçesi olan Kayseri'nin Develi ilçesine Çanakkale şehitleri anıt parkı yapıyor.

İzmit Belediyesi tarafından kardeş ilçesi olan Kayseri'nin Develi ilçesine park kazandırılıyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi, Develi Belediyesi ile birlikte ilçeye kazandırılacak Çanakkale şehitleri anıt parkı için çalışmalara başladı. Bu kapsamda İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki Kınalı Asker Parkı gibi açık hava müzesi niteliğinde inşa edilecek parktaki çalışmaların birkaç ay içinde tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.

Develi'ye adını veren Dev Ali Türbesi'nin yanındaki 6 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine yapımına başlanılan parkta Çanakkale ruhunun yaşatılmasının hedefleniyor. Parkta Çanakkale şehitlerini temsil eden rölyefler, anıt, Seyit Onbaşı'nın da yer aldığı 3'lü grup heykel, Çanakkale savaşında şehit düşen Develiler'in isimlerinin yer aldığı tabelalar, Çanakkale savaşında kullanılan topun benzeri, bayraklar, Dev Ali anıtı ile kamelyalar yer alacak. Halen çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği Develi'deki parkın bölgeye ayrı bir değer katacağı kaydedildi.