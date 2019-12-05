İzmit Belediyesi'nden kent geneline çevre düzenlemesi

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin çeşitli noktalarındaki eksiklikleri tespit edip İzmit'in güzelleştirilmesi adına çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Yenimahalle Mahallesi'nde yer alan Yenimahalle Merkez Camii'nin bakımını gerçekleştirdi. Ekipler caminin zamanla yıpranan dış yüzeyini boyayarak yeni bir görünüme kavuşurdu. Çalışmalar çerçevesinde Tepeköy Mahallesi Ardıçlı Sokak'ta ise vatandaşların güvenliğini sağlamak adına eğimli olan sokakta beton duvar çalışması başladı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla hem halkın güvenliği sağlanırken hem de görüntü kirliliğinin önüne geçilerek sokağın çehresi modern bir görünüme kavuşturulması planlanıyor.