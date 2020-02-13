İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit Belediyesinden Kocaeli Fen Lisesine müzik sınıfı

İzmit Belediyesi tarafından Kocaeli Fen Lisesine müzik sınıfı kazandırılıyor.


Kocaeli Fen Lisesinde İzmit Belediyesi tarafından yapımına başlanılan müzik sınıfında çalışmalar büyük oranda tamamlandı. İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü kontrolünde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen tadilat çalışmaları kapsamında mevcut bir sınıf büyütülerek öğrenci kapasitesi arttırıldı. Birçok öğrencinin kendini müzik alanında geliştirebileceği müzik sınıfında çeşitli müzik enstrümanları, ritim dersleri ve birçok sanatsal faaliyet üzerine eğitimler verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.