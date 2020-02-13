İzmit Belediyesinden Kocaeli Fen Lisesine müzik sınıfı

Kocaeli Fen Lisesinde İzmit Belediyesi tarafından yapımına başlanılan müzik sınıfında çalışmalar büyük oranda tamamlandı. İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü kontrolünde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen tadilat çalışmaları kapsamında mevcut bir sınıf büyütülerek öğrenci kapasitesi arttırıldı. Birçok öğrencinin kendini müzik alanında geliştirebileceği müzik sınıfında çeşitli müzik enstrümanları, ritim dersleri ve birçok sanatsal faaliyet üzerine eğitimler verilecek.