İzmit Belediyesi'nden kök hücre ve kan bağışı kampanyası

İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi ve Türk Kızılay'ı iş birliğiyle “Kök Hücre ve Kan Bağışı Bağışı” çalışması yapıldı.

İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi ve Türk Kızılay'ı ortaklığında Belsa Plaza A Blok önünde kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kızılay'ın kan ve kök hücre bağışı için hazırlanan tam teşekküllü otobüsünde vatandaşa bilgilendirme yapılarak, bağışta bulunmak isteyenlerden kök hücre ve kan bağışı alındı. Vatandaşlara “Kök Hücre ve Kan Bağışı” konularında kısa bilgilendirme, yapıldı. Ayrıca vatandaşlara kök hücre ve kan bağışı bilgilendirme broşürü dağıtıldı.