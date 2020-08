İzmit Belediyesinden kulüplere malzeme desteği müjdesi

İzmit Belediyesi, İzmit'te futbol ve diğer branşlarda aktif olarak faaliyet gösteren kulüplere 10 bin liralık malzeme desteği verecek.

Spor kulüplerine daha iyi çalışma ortamı oluşturmak, kulüplerle ortak projeler üretmek ve gençlerin sporla buluşmasını sağlamak adına çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Spor İşler Müdürlüğü, İzmit'te faaliyet gösteren futbol kulüplerinin temsilcileri ile bir araya geldi. İzmit Belediyesi Cephanelik Spor Tesislerinde düzenlenen toplantıda Spor İşler Müdürü Mithat Ağa, İzmit Belediyesi tarafından futbol ve diğer branşlarda faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine 10 bin liralık malzeme desteği verileceğinin müjdesini paylaştı.

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (KASFK) Murat Aydın'ın da yer aldığı toplantıda, yeni sezon öncesi amatör kulüplerin sorunları ve talepleri dinlenirken çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. İzmit Belediyesi'nin her zaman kulüplerin yanında olduğunu aktaran Mithat Ağa, “2013 yılından bu yana verilmeyen malzeme desteğini tekrar başlattık. Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet, destek miktarının ayrım yapılmaksızın her kulübe eşit olarak dağıtılmasını istedi. Bu yıl her kulübe 10 bin liralık malzeme yardımında bulunacağız. Cephanelik Spor Tesislerimizi de sizler için kapsamlı bir bakımdan geçiriyoruz ve fitness salonları da ekleyerek sizlere daha iyi hizmet vermek istiyoruz. Tüm amacımız birlikte istişare ederek sizlerin sorunları çözmek ve kentimizdeki spor ruhunun canlı kalmasını sağlamak” dedi.