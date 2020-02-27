İzmit Belediyesinden Malta Mahallesi'ne jet hizmet

İzmit Belediyesi, Mahalle muhtarı Bekir Boz ve bölge halkının istek ve talepleri doğrultusunda Malta Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma ile Ilgaz Sokak üzerinde yayaların kullanımı için yer alan rampaya vatandaşların güvenliğini sağlamak adına demir korkuluk yapıldı. Çalışmaları bizzat yerinde takip eden ve duyduğu memnuniyeti dile getiren Malta Mahallesi Muhtarı Bekir Boz, “Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın talebi sonucunda vatandaşlarımız kullandığı bu yürüyüş yoluna demir korkuluk talep ettik. Sağ olsun başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet taleplerimizi hemen yerine getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi,