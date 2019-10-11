İzmit Belediyesi'nden okul kantinlerine sıkı denetim

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinin denetimini gerçekleştirmeye devam ediyor. Denetimler esnasından ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları, iş yerlerinin hijyene uygun olup olmadığı, okul kantinlerinde satışı yasaklanan gıda maddeleri ve ruhsatları denetlendi. Yapılan denetimlerde ruhsat almadan faaliyet gösteren kantin işletmecilerine ruhsat almaları için yazılı uyarı verildi.

Resmi kontrollerle okul kantin ve yemekhanelerinin genel ve özel hijyen şartlarının tespiti ve kantinde satılan gıdaların Türk Gıda Kodeksi'ne uygunluğunu denetleniyor. Denetimlerin aynı sıklıkta ve titizlikte devam edeceğini belirten belediye yetkilileri, veliler ve öğrencilerin, okul kantinlerinde karşılaştıkları olumsuzlukları mutlaka belediye ekiplerine veya 174 Alo Gıda Hattı'na bildirmelerini istedi.