İzmit Belediyesi'nden okullara hijyen paketi desteği

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü pandemi tedbirleri sebebiyle eğitim faaliyetlerine ara veren okulların yeni eğitim-öğretim dönemlerine yüz yüze başlaması kararının ardından harekete geçti. İzmit Belediyesi çocukların temiz ve sağlıklı alanlarda eğitim alabilmesi amacıyla İzmit ilçe sınırları içeresinde bulunan okullara içinde çamaşır suyu, dezenfektan, sıvı sabun ve yüzey temizleyici bulunan hijyen paketi desteği veriyor. İzmit Belediyesi dağıtımlarda ilçe sınırları içerisindeki toplam 138 okul olmak üzere ilkokul, ortaokul ve liselere temizlik malzemeleri teslim etti. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde ve kırsal bölgelerde bulunan okullara belirlenen program dâhilinde minimum 40-50 kilogram aralığındaki temizlik ürünlerini dağıttı.