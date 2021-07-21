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İzmit Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına meyve ikramı

Kurban Bayramı’nın ilk gününde sağlık çalışanlarını unutmayan İzmit Belediyesi, kentteki hastaneleri ziyaret ederek sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde sağlık çalışanlarını unutmayan İzmit Belediyesi, kentteki hastaneleri ziyaret ederek sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.


İzmit Belediyesi Başkan Vekili, Meclis Üyesi ve SARBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Sarıca ile Koordinatör Ozan Aksu, Kurban Bayramı'nın birinci gününde kentteki hastaneleri ziyaret etti. Acil Servis doktorları, hemşireler ve sağlık personeli ile bir araya gelen İzmit Belediyesi heyeti sağlık çalışanlarına meyve ikramında bulundu. Sağlık çalışanlarının Kurban Bayramı'nı kutlayan Çetin Sarıca ile Ozan Aksu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in selamlarını ve bayram tebriklerini iletti. Unutulmadıkları için mutlu olduklarını belirten sağlık çalışanları da ziyaretleri ve ikramlarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

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