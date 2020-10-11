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İzmit Belediyesi'nden Sapakpınar'da parke çalışması

İzmit Belediyesi, uzun zamandır bakımı yapılmayan ve yağışlarda yolu çamur halini alan Sapakpınar köyü Yeniyerleşimler mevkiinde uzunluğu 500 metre olan parke yol yapımı çalışması başlattı.


İzmit Belediyesi kent merkezinde olduğu gibi kırsal alanlarda da üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İhtiyaç duyulan her noktada yapılan yol bakım-onarım çalışmasının bu kez yeri Sapakpınar köyü Yeniyerleşimler mevkii oldu. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, uzunluğu 500 metre olan yolun yapımında 1000 metre bordür ve 3000 metrekare parke kullanılacak.


Ekipler, köy halkının daha fazla mağduriyet yaşamaması için vakit kaybetmeden yol bakım ve onarım çalışmasına başladı. İzmit Belediyesi tarafından başlatılan yol çalışması tamamlandığında Sapakpınar köyü halkı daha konforlu ve güvenilir bir yola kavuşacak.

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