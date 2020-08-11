İzmit Belediyesi'nden Sepetçi Mahallesi'ne asfalt yol

İzmit Belediyesi tarafından Sepetçi Mahallesi'nin 500 metre uzunluğundaki toprak yoluna asfalt serildi.

İlçenin dört bir yanında yol bakım-onarım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren İzmit Belediyesi, Sepetçi Mahallesi'ne 500 metre uzunluğunda yeni bir asfalt yol kazandırdı. Kırsal kesimlerdeki yolların ulaşım standardını yükseltmek amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sepetçi Mahallesi Beşevler mevkiinde 500 metre uzunluğundaki toprak yolu asfaltla donattı.

Ekipler, toprak olan yola asfalt çalışması öncesi bin ton pmt malzeme serdi. Ekipler daha sonra 680 ton asfalt kullanarak yolu pırıl pırıl bir hale getirdi. Vatandaşlar da yeni bir asfalt yola kavuşmanın mutluluğunu yaşayarak İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.