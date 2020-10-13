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İzmit Belediyesinden Şirintepe'de yoğun temizlik mesaisi

Kent genelinde temizlik çalışmalarına aralıksız devam eden İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Şirintepe Mahallesi’nde yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Kent genelinde temizlik çalışmalarına aralıksız devam eden İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Şirintepe Mahallesi'nde yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.


Kent genelinde temizlik çalışmalarına aralıksız devam eden İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şirintepe Mahallesi'nde dört bir koldan çalışma gerçekleştirdi. Şirintepe Mahallesi Şahin Tepesi Sokak başta olmak üzere çevre sokaklarda da çalışma gerçekleştiren ekipler, sokakları baştan sonra temizledi. Yapılan çalışmaları İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural ve Temizlik İşleri Müdürü İsmail Göksu'da yerinde takip ederken ekipler yıkama, ilaçlama, süpürge ile ot ve yaprak temizliği gerçekleştirdi. Ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de bölgede tırpan çalışması yaparak otları temizledi.

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